المسيحيون في القدس يحتفلون بسبت النور
احتفل مئات المسيحيين الفلسطينيين بالشعلة المقدسة في يوم سبت النور، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقد ازدحمت شوارع بيت لحم الضيقة بالوافدين، إيمانا منهم بأن مكان مولد المسيح في انتظار الشعلة المقدسة، القادمة من كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
ويحمل مفاتيح كنيسة القيامة في القدس عائلتا جودة ونسيبة، اللتين تعتبرها الطوائف المسيحية المختلفة محايدة. وائتمنت العائلتان في المدينة على مهمة فتح أبواب الكنيسة وإغلاقها، ويتولى أفرادها القيام بهذه المهمة إلى اليوم .
ويعتقد كثيرون من المسيحيين أن كنيسة القيامة مقامة في الموقع الذي صلب فيه السيد المسيح ودفن. وتعد شعلة النار المقدسة معجزة تحدث سنويا، في يوم السبت الذي يسبق عيد الفصح هذا الأحد.