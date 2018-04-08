هل هو الانصياع الأعمى لمشاعر الأمومة أم الجشع هو الذي دفع أمّا إلى عالم الجريمة؟
الجزائر: أمّ في الخامسة والستين عضو في عصابة مخدرات !
الجزائر: أمّ في الخامسة والستين عضو في عصابة مخدرات !
كان القضاء الجزائري على موعد مع قضية من نوع خاص في عالم تجارة المخدرات.
حيث حكمت محكمة في مدينة بومرداس شرق العاصمة الجزائر الجمعة الماضي على سيدة في الخامسة والستين من العمر بثلاث سنوات سجنا لانتمائها لعصابة مخدرات يرأسها نجلها الذي عوقب بالسجن خمسة عشر عاما بحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية نقلا عن مصادر أمنية.
وقد تم الكشف عن العصابة إثر شكوى تقدم بها أحد أقارب المشتبه بهما كان على خلاف مع نجل المتهمة، حيث اتهم المجموعة بحيازة قنطار من المخدرات.
وقد قامت بعدها الجهات المختصة بالتحقيق في القضية ما أدى إلى القبض على زعيم العصابة ووالدته.
الأم روْضٌ إن تعهّدها الحيا بالريّ أوْرق أيّمَا إيراق. بيتٌ من ذهب قاله أمير الشعراء لكن يبدو أن الروض في حالتنا هذه قد أيْنَعَ فأعطى أوراق مخدرات!