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صحيفة: أمير قطر قريبا في الرياض

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صحيفة: أمير قطر قريبا في الرياض

تميم بن حمد
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كشفت جريدة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية التي ستعقد في 15 من نيسان/ أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لوكالة الأناضول التركية السبت، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجّه دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة، ولم تحدد الدوحة بعد مستوى تمثيلها.

ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنعقدة في الرياض في دورتها الـ29. وقد أفادت وزارة الخارجية القطرية السبت، أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا ضمن برنامج عمل القمة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

الولايات المتحدة تحاول التوسط بين حلفائها الخليجيين

وتحاول الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا في حلّ الأزمة الناشبة بين حلفائها الخليجيين. وفي هذا الإطار تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مكالمةً هاتفية السبت، وقال البيت الأبيض إنهما اتفقا على السعي من أجل الوحدة بين دول الخليج. ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر ترامب يوم الثلاثاء المقبل.

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وبدأت الأزمة الخليجية في حزيران/ يونيو من العام الماضي، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعم للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

الوكالات • رويترز