أسِفَ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، على حال بعض المسؤولين العرب وتصريحاتهم المتناقضة وقال إن هذه التصريحات ليست من بنات أفكارهم، وذلك في سلسلة من التغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
رئيس الوزراء القطري السابق: "الوجود الأجنبي في بلدي ليس لدرء خطر البعيد"
رئيس الوزراء القطري السابق: "الوجود الأجنبي في بلدي ليس لدرء خطر البعيد"
الوجود الأجنبي في قطر
وقال رئيس الوزراء السابق إن وجود الأجنبي على حد تعبيره في بلاده ليس لدرء خطر البعيد، ولكن لدرء خطر...، ولم يكمل حمد بن جاسم آل ثاني تغريدته، وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال أمس إن على قطر ان تدفع اموالاً لبقاء القوات الاميركية في سوريا، ولوح بأن النظام في قطر سيسقط في أقل من أسبوع إذا رفعت واشنطن الحماية عنه، على حد تعبير الجبير.
60 دولة شاركت في تحرير الكويت .. الدول الكبيرة يصعب عليها حسم معاركها دون تدخل جيوش أجنبية
وهم يحاولون أن يتناسوا مشاكلهم وما جلبوا على المنطقة من أخطار. وإذا أردنا أن نتحدث بوضوح أكثر عن الدول الكبيرة التي لم تستطع أن تحسم معاركها واستعانت بجيوش كثيره في السابق، نتذكر بأن استعننا بأكثر من 60 دوله لحماية الخليج وتحرير العزيزة الكويت، هكذا قال رئيس الوزراء القطري السابق.