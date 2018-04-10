إضرابات في المطارات الأوروبية تشل حركة المسافرين

يبدو أن عدوى الإضرابات قد تفشت لتصل إلى ألمانيا أيضاً، فقد تقطعت السبل يوم الثلاثاء بآلاف الركاب في أربعة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت، أكبر مطارات البلاد، بعد أن بدأ العاملون بالقطاع العام إضرابا لزيادة الضغوط في خلاف على الأجور.

وقالت شركة لوفتهانزا للطيران يوم الاثنين إنها ستلغي أكثر من 800 رحلة طيران من 1600 رحلة مقررة يوم الثلاثاء وحذرت شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت من احتمال تعطل الرحلات.