إضرابات في المطارات الأوروبية تشل حركة المسافرين

يبدو أن عدوى الإضرابات قد تفشت لتصل إلى ألمانيا أيضاً، فقد تقطعت السبل يوم الثلاثاء بآلاف الركاب في أربعة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت، أكبر مطارات البلاد، بعد أن بدأ العاملون بالقطاع العام إضرابا لزيادة الضغوط في خلاف على الأجور.
وقالت شركة لوفتهانزا للطيران يوم الاثنين إنها ستلغي أكثر من 800 رحلة طيران من 1600 رحلة مقررة يوم الثلاثاء وحذرت شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت من احتمال تعطل الرحلات.
وقال فرانك بسيرسكه رئيس اتحاد عمال فيردي أكبر اتحاد للعاملين في القطاع العام "نريد أن نوجه رسالة واضحة لأصحاب العمل بهذه الإضرابات الشاملة". وأضاف "نتوقع تقديم عرض لجولة المحادثات الثالثة وأن يكون يستحق النقاش لنتمكن من التوصل إلى حل جيد".
وقال إن الاتحاد سيصعد الخلاف إذا لم يقدم أصحاب العمل عرضا الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثالثة من المحادثات يوم 15 أبريل نيسان.
وإلى جانب مطار فرانكفورت تضررت كذلك مطارات ميونيخ وكولونيا وبريمن. وشمل الإضراب كذلك رياض الأطفال وقطاع النظافة وأحواض السباحة في العديد من الولايات الألمانية.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة ستة بالمئة للعاملين بالقطاع العام البالغ عددهم 2.3 مليون وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي. ورفضت الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية ذلك قائلة إن مثل هذه الزيادة ستدفعها لإسناد وظائف للعاملين من الخارج.
وبدأ الإضراب الساعة الخامسة صباحاً ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.
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وكانت شركة خطوط الطيران الفرنسية قد نشرت يوم السبت الماضي على موقعها الرسمي على تويتر مجموعة من الصور توضح فيها إعادة حركة المسافرين إلى وضعها الطبيعي بعد عودة طواقمهم الى ممارسة عملهم.