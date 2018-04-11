المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية تحذر شركات الطيران من غارات جوية محتملة في شرق المتوسط

نشرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية تحذيرا لشركات الطيران تطالبهم فيه بتوخي الحذر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب احتمال شن ضربات جوية على سوريا خلال 72 ساعة المقبلة.
وعبرت المنظمة الأوروبية عن قلقها من احتمال استخدام صواريخ جو أرض أو صواريخ كروز خلال الفترة المقبلة في إطار الرد المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على قصف مدينة دوما السورية من طرف نظام الأسد والاشتباه باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة الأوروبية إن استخدام الصواريخ سيعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.
وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "ينبغي توخى الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط ونيقوسيا".كما استشهدت المنظمة في تحذيرها هذا بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
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وينظر مجلس الأمن في قضية قصف دوما حيث اشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا الثلاثاء بشأن استخدام أسلحة كيمائية في الوقت الذي تدرس واشنطن وحلفاؤها في طريقة الرد على النظام السوري وإمكانية توجيه ضربة للقوات النظامية السورية.
وأشارت وسائل إعلامية روسية إلى إن بعض شركات الطيران التي تقوم برحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط قد تلقت بلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق في المنطقة بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.