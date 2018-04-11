الحجاب يتسبب في أزمة لميركل

أدى خلاف بشأن حظر ارتداء الفتيات دون الرابعة عشرة من العمر الحجاب، إلى انقسام في صفوف المحافظين في ألمانيا.
ويتوقع أن تتجنب المستشارة أنغيلا ميركل، التي تكافح للتغطية على الخلافات في صفوف الائتلاف الحاكم، رغبة أعضاء في معسكرها لاتخاذ إجراء، الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا في محاولة دمج أربعة ملايين مسلم.
وزادت العملية، التي دفع إليها اقتراح مشابه في النمسا، من تعقيد الموقف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عامي 2015 و2016 على البلاد والانتخابات العامة التي حقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب.
وأقر البرلمان الألماني قانونا العام الماضي، يمنع الموظفات والقاضيات والمجندات من ارتداء النقاب في العمل.
وذكر وزير الداخلية هورست زيهوفر، وهو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، ويوليا كلوكنر، وزيرة الزراعة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، أنهما يدعمان الآن حظر ارتداء التلميذات للحجاب.
ولكن محافظين آخرين بينهم أنيت فيتمان-ماوتس مفوضة الاندماج أشارت يوم الثلاثاء، إلى أن مثل هذا الحظر سيثير مشاكل دستورية وسيشكل تحديا لحقوق الآباء والأمهات.
ويهدف زيهوفر، الذي فقد حزبه البافاري مقاعد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول، إلى استمالة الناخبين قبل اقتراع إقليمي في بافاريا في أكتوبر/تشرين الأول باتخاذ موقف أكثر تشدد بشأن الأمن والهجرة.
وكان قد تعرض لتوبيخ من ميركل الشهر الماضي، عندما قال إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا.
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