مارسيليا: كيف تساعد مياه البحر على تزويد المناطق بالتدفئة والتبريد؟

تزداد اهمية البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لمارسيليا اكثر من اي وقت مضى. ثاني أكبر مدينة في فرنسا تواصل نموها. لتلبية احتياجاتها من الطاقة، سعت إلى إيجاد حلول دائمة. وهذا البحر هو الذي ينقلها اليها. تُستخدم الطاقة الناجمة عن الفرق في درجة الحرارة بين دورة مياه البحر والمياه العذبة لتدفئة او تبريد المباني في حي جديد. يستخدم مشروع ماسيليو بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للتماسك تقنيات لم يسبق تطبيقها على هذا النطاق.
حاليًا، توفر الشبكة التدفئة على مساحة 27 ألف متر مربع بالقرب من لا جولييت، أكثر من 750 شخصاً يستفيدون من شبكة الطاقة الذكية هذه.
لأن المباني يمكنها نقل الطاقة فيما بينها. العيش والعمل في مثل هذه البيئة يزرع البذور البيئية.
"أشعر أنه حين استقر العاملون في شركة إيفاج في هذا المبنى المتطور طوروا الاحساس بالبيئة فبدأوا بفرز النفايات والورق الذي يستخدم في الحياة اليومية، واطلاق حملات جمع القُمامة في الشارع، للعيش في بيئة أجمل "، يقول رومان هووك، مدير البرنامج، شركة إيفاج.
طاقات جديدة وطرق جديدة لإدارتها. هناك نوع من التنافس بين الجيران. من يستهلك أقل من غيره؟ بواب المباني يزودنا ب "المفاتيح".
"في كل شقة يوجد نظام اتصال داخلي. وهذا يسمح بالقيام بنشاطات عدة، اهمها التدريب على استخدام الطاقة: فيما يتعلق باستخدام الكهرباء والإنارة والمقابس الكهربائية واستهلاك الماء البارد والساخن ونظام التدفئة ايضاً، يقول لورو بيروت.
اجور كهرباء أقل، وطاقة مستدامة. يُستخدم النظام الطاقوي ماسيليو في مدن ومناطق أخرى في أوروبا وخارجها.