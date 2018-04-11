مارسيليا: كيف تساعد مياه البحر على تزويد المناطق بالتدفئة والتبريد؟

تزداد اهمية البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لمارسيليا اكثر من اي وقت مضى. ثاني أكبر مدينة في فرنسا تواصل نموها. لتلبية احتياجاتها من الطاقة، سعت إلى إيجاد حلول دائمة. وهذا البحر هو الذي ينقلها اليها. تُستخدم الطاقة الناجمة عن الفرق في درجة الحرارة بين دورة مياه البحر والمياه العذبة لتدفئة او تبريد المباني في حي جديد. يستخدم مشروع ماسيليو بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للتماسك تقنيات لم يسبق تطبيقها على هذا النطاق.

حاليًا، توفر الشبكة التدفئة على مساحة 27 ألف متر مربع بالقرب من لا جولييت، أكثر من 750 شخصاً يستفيدون من شبكة الطاقة الذكية هذه.