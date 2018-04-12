تتجه هولندا نحو اعتماد مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة سب الذات الملكية. فمنذ 1881 يقضي القانون الهولندي، بتشديد العقوبة و تغليظها بالسجن ضد من يوجه سبا للملك أو أقاربه، لكن من الآن فصاعدا بعتبر توجيه السباب شأنا لا يعاقب عليه القانون جاء مشروع القرار القرار بناء على التشريع الذي تبناه ممثلو الشعب بلاهاي .
هولندا نحو الغاء تجريم سب الملك
هولندا نحو الغاء تجريم سب الملك
Point of view
من غير المعقول رؤية الملك يذهب بالدراجة الى مركز الشرطة ليقدم شكوى تظلم."نائب الحزب المسيحي الديمقراطي
فالمواد 111.112.113 من قانون العقوبات كانت تقضي بالسجن لخمس سنوات وبغرامة تصل حتى 20 ألف يورو، لكل من يوجه إهانة للملك أو الملكة، أو وريث العرش الملكي أو زوجته . وتم اعتماد هذه الأحكام في اللوائح القضائية المؤرخة في 1881.
من الآن فصاعدا ، فإن الاعتداءات بالشتيمة الموجهة صوب العرش الملكي هي جرائم مثل تلك المعمول بها ضد الأشخاص من المنتسبين للسلطة العامة (ضباط الشرطة أو القضاة) .
ومن بين الأمثلة التي عاقبت بها المحاكم الهولندية في قضايا سب طالت العرش الملكي، نحيل هنا إلى الشخص الذي رمى بكيس ماء موجه صوب فيليهم ألكسندر ملك هولندا منذ 30 أبريل 2013. هو أكبر أبناء الملكة بياتريكس ملكة هولندا وزوجها الأمير كلاوس. وماكسيما في حفل زفافهما. كان ذلك في العام 2015. وتمت معاقبة هولندي بعمر 44 عاما، بالسجن لثلاثين يوما، بعد أن وصف الملك بأنه قاتل ومغتصب وسارق..عبر فيسبوك. مثال آخر،على عقوبة بسبب كتابة اللعنة الملك" عبارة كتبت على جدران القصر الملكي في أمستردام في عام 2015.
هذا ويعتبرالمشرعون الهولنديون أن قانون التجريم، يحد من حرية التعبير وتم التفكير في تعديل الإجراء القاانوني بداية العام 2016، بناء على مقترح قدمته النائب في البرلمان الهولندي،كيس فرهوفن.
إذا تم اعتماد مشروع القانون يمكن لأفراد العائلة المالكة من الدفاع عن حقوقهم، في مواجهة التشهير و السب والشتم عن طريق تقديم شكوى مثل أي مواطن آخر . وقال نائب الحزب المسيحي الديمقراطي كريس فان دام "من غير المعقول رؤية الملك يذهب بالدراجة الى مركز الشرطة ليقدم شكوى تظلم."