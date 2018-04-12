اتفاقية لبيع سفن حربية إسبانية للسعودية بقيمة ملياري دولار

نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع الإسبانية أن إسبانيا والسعودية ستقومان يوم الخميس بتوقيع اتفاقية مبدئية لصفقة سفن حربية بقيمة تتجاوز ملياري دولار.
وأضاف المصدر أن شركة نافانتيا الإسبانية، المملوكة من قبل الحكومة الإسبانية والمتخصصة في بناء السفن، ستقوم ببيع خمس سفن حربية صغيرة للمملكة العربية السعودية، وأن الصفقة ستشمل قيام الجيش الإسباني بتدريب عسكريين في السعودية وإقامة مركز تشييد بحري هناك.
وأشار إلى أن السفن ستباع بنحو 1.8 مليار يورو (2.22 مليار دولار) في إطار صفقة ما زالت تتطلب التوقيع النهائي لشركة نافانتيا ووزارة الدفاع السعودية.
وأكد مصدران آخران لرويترز مطلعان على الأمر تفاصيل الصفقة، بينما امتنعت شركة نافانتيا عن التعليق.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، وصل إلى مدريد اليوم الأربعاء (11 أبريل نيسان) في زيارة رسمية لإسبانيا تستغرق يومين، قادما من باريس التي زارها في إطار جولته الأوروبية، حيث وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال في استقباله الأمير محمد في المطار.