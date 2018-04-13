لتجنب شرطة المرور بعد شرب البيرة في سويسرا عليك بركوب القوارب المطاطية

تقدمت الحكومة في سويسرا بمشروع لاستثناء سائقي القوارب الصغيرة غير المزودة بمحركات من قانون الحدّ الأعلى لنسبة الكحول المسموح بها.
ومن الناحية العملية، يعني القانون أنه يمكن للمواطنين العودة إلى المنزل، بعد تناول البيرة، على متن قارب مطاطي أو قارب يعمل بالتجديف دون أن يتعرضوا لفحص مستوى الكحول في الجسم.
ففي الوقت الحالي يخضع من يقودون القوارب الصغيرة لنفس المعايير التي يخضع لها سائقو السيارات على الطرقات في سويسرا.
والقانون الذي وضع الآن للتشاور، تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، وسيطبق أيضا على المتزلجين على الثلج ومتزلجي المظلات.
وقال "المكتب الفدرالي السويسري للنقل" في بيان، إن القوارب الصغيرة تعتبر الآن أقل خطورة من السفن الكبيرة أو المزودة بمحركات.
وأضاف البيان أن فرض القوانين المتعلقة بمستويات الكحول على قادة القوارب الصغيرة أمر صعب.
ومن المتوقع أن تطبق التغييرات بحلول العام 2020 ، حسب صحيفة "ذي لوكال" في سويسرا.