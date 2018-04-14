شاهد الهجوم الثلاثي على سوريا.. مواقع باتت أثراً بعد عين

استيقظ سكان العاصمة السورية دمشق من نومهم قبل فجر يوم السبت على دوي انفجارات عنيفة دوّت في أنحاء المدينة لتعلن بدء العملية العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد النظام السوري رداً على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام نفذه الأخير على مدينة دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، لكن الحكومة السورية المدعومة من روسيا نفت استخدام أو امتلاك أي من تلك الأسلحة.

وبعد مرور عشر ساعات على تعرضه لضربات صاروخية لا يزال الدخان متصاعدا من بين حطام مركز الأبحاث في برزة الذي قالت دول غربية إنه كان جزءا من غطاء لبرنامج سري لأسلحة الحكومة السورية الكيماوية.