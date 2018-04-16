أعلن نجم المصارعة الحرة والممثل الأميركي جون سينا انفصاله عن المصارعِة وعارضة الأزياء نيكي بيللا قبل أسابيع من احتفالهما بزواجهما بعد علاقة دامت ست سنوات.
انفصال جون سينا عن نيكي بيللا قبل أسابيع من زفافهما
انفصال جون سينا عن نيكي بيللا قبل أسابيع من زفافهما
وأعلن الثنائي خطبتهما العام الماضي بحلبة المصارعة خلال نزال أذيع تلفزيونياً على مرأى ومسمع الملايين من المشاهدين.
ونشر الثنائي بياناً مشتركاً على وسائل التواصل الاجتماعي قالا فيه إن قرار الانفصال كان قراراً صعباً، كما طالبا فيه جماهيرهما بالحفاظ على خصوصيتهما.
وكان من المقرر أن يعقد الثنائي حفل زواجهما في الخامس من أيار-مايو المقبل.
وبعد تحقيقه لنجاحات عدة بحلبة المصارعة الحرة للمحترفين، سطع نجم سينا كممثل لأفلام الحركة بهوليوود عبر أفلام مثل "حطام القطار" و"الموانع".
كذلك اشتهرت بيللا خارج حلبات المصارعة عبر برنامج تليفزيون الواقع الذي تقوم ببطولته هي وتوأمتها بري بيللا.