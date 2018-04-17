طفلٌ وعالمُ آثار يكتشفان كنزاً لملك دانماركي في ألمانيا

اكتشف طفلٌ وعالمُ آثار في ألمانيا كنزاً يُعتقد أنه يعود للملك الدانماركي هارالد بلوتوث الذي عاش في القرن العاشر وأدخل المسيحية إلى بلاده.

وكان رينيه شوين وتلميذه لوكا مالاشيتشينتشكو (13 عاماً) يبحثان عن الكنز باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في كانون الثاني/يناير في جزيرة روغن الألمانية في بحر البلطيق، حيث عثرا في البداية على عملة فضية واحدة في حقل بالقرب من قرية شابرود بولاية مكلنبورغ ثم تدخلت مصلحة الآثار في الولاية واكتشفت الكنز بالكامل نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال علماء آثار إن نحو 600 قطعة نقدية مزخرفة تم اكتشافها بالإضافة إلى قلادات ولؤلؤ ودبابيس وحلق، ومواد أخرى تعود على الأرجح لعصر هارالد غورمسون، المعروف باسم هاري بلوتوث.