أردوغان يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات مبكّرة في الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو القادم، أي قبل عام ونصف العام على موعدها المقرر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان عقب اجتماع مغلق جمعه برئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجه لي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.