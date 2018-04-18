شاهد: نمر سيبيري يخضع لعلاج بالخلايا الجذعية في المجر

لسنوات عديدة ظل النمر السيبيري "إيغور" والذي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، يعاني من ألم في فخذه، مما دفع الأطباء في المجر لتجريب معالجته عن طريق زراعة خلايا جذعية، آملين أن تقوم هذه العملية بتخليصه من أوجاعه المزمنة، دونما الحاجة لاستعمال مسكنات الألم.
وعملية المعالجة بالخلايا الجذعية تقوم على حقن المناطق المصابة أو المفاصل عند الإنسان أو الحيوانات بخلايا مأخوذة من الأنسجة الدهنية للمريض، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الخلايا الجذعية المتجددة.
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وفي حالة إيغور، فعلى الأطباء الانتظار لمدة أسبوعين أو ثلاثة آملين أن تظهر بوادر تحسن على صحة النمر، ليقرروا حينها فيما إذا كانت العملية ناجعةً أم لا.