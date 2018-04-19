دعا البرلمان الأوروبي إسرائيل إلى ضبط النفس و بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.بعد مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قتل خلالها اكثر من 30 فلسطينيا.وطالبوا من إسرائيل احترام حق التظاهر السلمي. هذا ودان النواب أيضا "سقوط متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى فى قطاع غزة فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".
البرلمان الأوروبي يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس و"حماس" بالامتناع عن التحريض
البرلمان الأوروبي يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس و"حماس" بالامتناع عن التحريض
Point of view
أدين بشدة هجمات حماس المتكررة على إسرائيل... إن الحركة تسعى للتصعيد والمواجهةنائب البرلمان الروماني
وكانت الحدود مسرحا منذ 30 مارس لمواجهات عنيفة أسفرت عن قتلى ومئات الجرحى الفلسطينيين بالرصاص.
وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن الجنود يطلقون النار فقط لحماية السياج على طول الحدود وجنودهم، وينتقد الفلسطينيون تعرض المتظاهرين لاطلاق النار على الرغم من أنهم لا يشكلون تهديدا للجنود.
النواب طالبوا حماس أيضا بالامتناع عن التحريض
كما طلب النواب الأوروبيون من "قادة المتظاهرين في قطاع غزة الامتناع عن التحريض على العنف متهمين حماس بأنها تستغل الوضع لتصعيد التوتر.ولمواجهة الأزمة الإنسانية، طلب البرلمان الأوروبي "جهوداً دولية فورية واسعة النطاق لإعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة.
لكن النواب ما زالوا منقسمين حول مسؤولية تأزم الوضع المحافظ كريستيان دان بريدا "دان بشدة هجمات حماس المتكررة على إسرائيل". وفقا لنائب البرلمان الروماني إن الحركة تسعى للمواجهة".
هذا ومنع وفد من البرلمانيين من دخول قطاع غزة. ثريا بوست من السويد كانت من أعضاء الوفد .اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد وطالبت الاتحاد الأوروبي بتسريع حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد برأيها لضمان مستقبل سلام عادل لكل طرف.
نواب البرلمان الأوروبي دعوا إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار على قطاع غزة. كما طالبوا المتظاهرين تجنب كل ما من شأنه أن يثير العنف.