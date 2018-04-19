أكد الحكم الدولي الايطالي بيارلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال ندوة تدريبية في مقر كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا أن كل شيء سيكون مركزيا في مكان واحد في موسكو، وأن جميع الحكام سيكون مقرهم في موسكو خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
مونديال روسيا: الحكم الإيطالي كولينا يعلن عن تواجد 4 حكام مساعدين لتقنية الفيديو
مونديال روسيا: الحكم الإيطالي كولينا يعلن عن تواجد 4 حكام مساعدين لتقنية الفيديو
وكشف كولينا، خلال ندوة تثقيفية في إيطاليا، أنه تم اختيار 13 حكما بشكل مبدئي لإدارة تقنية المقاطع المصورة “فيديو” المساعدة للحكام.
ولم يعلن الإيطالي عن أسماء الحكام الـ 13 الذين تم اختيارهم، ولكنه أوضح أن ثلاثة منهم يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى ألمانيين وهولندي وبرتغالي..
وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، ستتدرب مجموعتان من 36 حكما و63 مساعدا لكأس العالم في كوفرتشانو، حيث تنظم ورش عمل حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “في.إيه.آر” التي ستستخدم للمرة الأولى في النهائيات.
وأفاد الاتحاد، انه سيتواجد أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو في كل مباراة، حيث ستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل الملاعب.
وعن حكام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، أوضح الاتحاد أن هناك أربعة تقنيين مسؤولين عن الشاشات وزوايا الكاميرا مع ممثل للفيفا لنقل القرارات مع شرحها على شاشات عملاقة في حين سيتم وضع كاميرتين معدلتين خصيصا لمراقبة التسلل خلال كأس العالم
وستتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في روسيا، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، رغم الانتقادات التي لاقتها هذه التقنية.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى انتقاد هذه التقنية، عدم قدرة الجماهير الجالسة داخل الملعب على مشاهدة إعادة اللقطات التي يراجعها حكم الفيديو المساعد.