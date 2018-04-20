الشرطة الإيرانية تعتدي بالضرب على امرأة لأن "حجابها غير كاف"

انتشر الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديو لعناصر من الشرطة الأخلاقية النسائية يضربن امرأة بخشونة في مكان عام، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل واستنكارا من قبل السلطات الرسمية.
وقال ناشطون مدافعون عن حقوق المرأة في إيران إن الشابة تعرضت للضرب المبرح على يد عناصر من دورية شرطة "الإرشاد" لأن غطاء رأسها لم يكن "كافيا"، ولعدم امتثالها لأوامر الشرطة بوضع حجابها بشكل مناسب.
وفي أول تعليق رسمي على الحادث دانت معصومة ابتكار، المسؤولة عن شؤون الأسرة والمرأة في الرئاسة الإيرانية سلوك قوات إنفاذ القانون، معتبرة أنها "قاسية وغير دينية".
وأظهر الفيديو حوارا ساخنا يدور في حديقة عامة بين امرأة تغطي نصف رأسها بحجاب أحمر وتتحدث إلى امرأة ورجل من الشرطة، قبل أن يتطور الأمر وتتدخل نساء أخريات في محاولة للسيطرة على الشابة.
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وقد تم تصور المشهد من قبل أحد المارة في الطريق. وفي اتصال أجرته يورونيوز مع مؤسِسَة حركة "الأربعاء الأبيض" الداعمة لخلع الحجاب في إيران قالت الناشطة إن الشخص الذي التقط الحادث يرفض كشف هويته.
وانتشرت في الأشهر الأخيرة فيديوهات لنساء إيرانيات يصورن أنفسهن في الأماكن العامة حاسرات الرأس في حركة احتجاجية ضدّ القانون الذي يفرض عليهن وضع الحجاب.