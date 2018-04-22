لقب ثالث للكيني إيليود كيبتشوجي في ماراثون لندن

لم تمنع درجات الحرارة العالية والظروف المناخية الصعبة الكيني إيليود كيبشوج من احراز لقبه الثالث في ماراثون لندن الذي أعطت إشارة انطلاقه الملكة إليزابيث الثانية.

وقادت مسافة السباق التي امتدت على طول 42.2 كيلومترا العدائين من بلاكهيث في الجنوب الشرقي للندن، حتى غرب العاصمة أمام قصر باكنغهام.

وتمكن الكيني من إنهاء المسافة التي امتدت على طول 42.2 كيلومترا بعد زمن ساعتين و4 دقائق و27 ثانية متقدما على كل من الإثيوبي شورا كيتاتا تولا والبريطاني مو فرح البطل الأولمبي في ال 5000 متر وال 1000متر.

ولدى السيدات الفوز كان كينيا أيضا، عن طريق فيفيان شيروييوت، حيث نجحت في تحقيق أول فوز لها في هذا الماراثون.

البطلة الأولمبية في سباق ال 5000 متر قطعت خط الوصول بعد ساعتين و18 دقيقة و31 ثانية، أمام مواطنتها بريجيت كوسجي بفارق دقيقة 42 ثانية، في حين عاد المركز الثالث للإيثيوبية تاديليش بيكيلي.

وفي فئة الكراسي المتحركة، تمكن الأمريكي دافيد وير (38 عاما) من انتزاع مركز الريادة للمرة الثامنة.

الأمريكي أنهى السباق بعد ساعة و31 دقيقة و15 ثانية، متقدما على كل من السويسري مارسيل هوغ ومواطنه دانييل رومانشوك.

وفي فئة السيدات حققت الأسترالية ماديسون دي روزاريو فوزها الأول أمام الأمريكية تاتيانا ماك فادن بطلة السباق أربع مرات، في حين رجع المركز الثالث للأمريكية سوزانا سكاروني.