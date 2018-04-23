كندا: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تورونتو إلى 9 قتلى و16 مصابا

وقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء الحادثة وأصيب 16 أخرون من بينهم 5 ضحايت في حالة خطيرة بحسب إعلان الشرطة.

وكانت شرطة تورونتو قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه لم يتضح بالضبط عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وأشارت الشرطة إلى أن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي،17:27 بتوقيت غرينتش ولم توضح ما إذا كان الأمر متعمدا أم مجرد حادث سير.

كما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على سائق الشاحنة، لكنها لم تعط تفاصيل عن عمره أو جنسيته أو دوافع قيامه بالأمر.

لحظة اعتقال سائق الشاحنة

وزراء خارجية الدول السبع الصناعية

ووقع الحادث على بعد 30 كيلومترا (18 ميلا) من وسط المدينة، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الاثنين. لم يكن هناك أي تغيير ملحوظ في الأمن حول فندق "انتركونتيننتال" حيث تجمع الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المسؤولين يحققون في الأمر.

وقال ترودو للصحفيين بعد ساعة من وقوع الحادث: "ما زلنا نجمع المعلومات وسنتمكن في أقرب وقت ممكن من تبادل المعلومات مع الكنديين".

وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من الهجمات القاتلة استخدمت فيها السيارات لدهس المشاة، بما في ذلك هجوم 31 تشرين الأول/أكتوبر في نيويورك، الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص.