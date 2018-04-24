شاهد: إحياء ذكرى المجازر الأرمينية
أحيا الأرمن الثلاثاء "يوم الذكرى" التي تخلد أحداث القتل التي تعرضوا لها على أيدي الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
وتوجه الآلاف إلى مجمع الذكرى بالعاصمة الأرمينية يريفان لتكريم أرواح ما بين 600 ألف و1.5 مليون أرميني قُتلوا بين أعوام 1915 و1917.
وتشير عدة دول كروسيا وفرنسا والبرلمان الأوروبي لمذابح الأرمن "بالإبادة" بينما ترفض تركيا هذا المصطلح.
وتعترف أنقرة بوقوع المجازر إلا أنها تصر على أن ما حدث لم يأت في إطار حملة عثمانية منظمة لإبادة الأرمن.
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