روحاني: ترامب "سيواجه عواقب وخيمة" إذا انسحب من الاتفاق النووي

وقال روحاني إن ترامب سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حدث هذا الانسحاب. واستطرد "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وأضاف الرئيس الايراني "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".

تهديد آخر: "الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"

من جهة أخرى، صرّح أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، الثلاثاء في مؤتمر صحفي في طهران، ان بلاده قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ألغي هذا الاتفاق. وأشار ان هذا خيار من بين ثلاثة خيارات تبحثها السلطات الايرانية.

وأضاف شمخاني أن منظمة الطاقة الذرية الايرانية مستعدة لبعض "التحركات المفاجئة" إذا تم الغاء الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أعلن أن دولته بحل من الاتفاق النووي في حال انسحاب الولايات المتحدة منه. ودعا قبل يوم الدول الاوروبية لإقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق نافياً وجود خطة ثانية بديلة عنه.

الدول الموقعة في مسعى مستمر لمنع إلغاء الاتفاق

ترامب الذي طالما هدد بالانسحاب من هذا الاتفاق الذي يصفه بأنه "الأسوأ على الاطلاق"، قال إنه سيعاود فرض عقوبات اقتصادية على إيران إذا لم يصلح "الحلفاء الاوروبيون" ما وصفه بـ"العيوب المروعة " في بنوده بحلول 12 أيار/مايو.

لكن الدول الاوروبية التي وقعت على الاتفاق تريد الحفاظ عليه وترى فيه ضرورة للأمن الدولي. في حين أن الدولة الوحيدة الرافضة له هي اسرائيل.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة يسعى لاقناع نظيره ومضيفه بعد التخلي عن الاتفاق.

وكان قد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه اتفق مع نظيره الصيني بأن على بلديه محاولة منع أي مسعى اميركي لالغاء العمل بالاتفاق.