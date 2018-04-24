فيديو: مشاهد مروعة لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط
نشرت قوات حرس الحدود الإيطالية لقطات حية لعملية إنقاذ 63 مهاجراً غير شرعياً كادوا أن يلقوا حتفهم بعرض البحر المتوسط يوم الاثنين.
وكان القارب الخشبي الذي حمل المهاجرين يغرق حينما تدخلت قوات الإنقاذ الإيطالية لمساعدة المسافرين المتجهين إلى إيطاليا عبر ليبيا.
وطبقاً لوكالة أسوشييتد برس، نجح خفر السواحل في إنقاذ حوالي ألف مهاجر غير شرعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ساعدت الأحوال الجوية الهادئة على إتمام عمليات إنقاذهم بنجاح.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 800 مهاجر غير شرعي نجحوا في الوصول إلى إيطاليا عبر المياه الإقليمية الليبية منذ بداية العام الجاري.
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