بيع اليوم الأربعاء بالقدس خطاب معادي للسامية كتبه الموسيقار الألماني الشهير ريتشارد فاغنر مقابل 34 ألف دولار أمريكي.
بيع خطاب يكشف عن معاداة الموسيقار الألماني فاغنر لليهود
بيع خطاب يكشف عن معاداة الموسيقار الألماني فاغنر لليهود
وقالت دار كيديم للمزادات المسؤولة عن عرض الخطاب إن مشترياً سويسرياً يهودياً من هواة جمع التحف قام بشرائه دون الإفصاح عن اسمه.
ويحتوي الخطاب، المكتوب على ورقتين يظهر عليهما الإصفرار بفعل عوامل الزمن، على شرح فاغنر لأفكار كتبها سابقاً في مقال بعنوان "اليهودية في الموسيقى"، وهو المقال الذي قال فيه إن اليهود لا يمكنهم أن يصبحوا موسيقيين جيدين.
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وقال ميرون إيرين، العامل بدار كيديم إن الخطاب أُرسٍِل إلى الفيلسوف الفرنسي إدوارد شوريه وقال فيه فاغنر "إن الفرنسيين لم يتمكنوا من إدراك التأثير التدميري للروح اليهودية على الثقافة الحديثة".
وكانت موسيقى فاغنر هي المفضلة لدى الزعيم الألماني أدولف هتلر الذي تبنى آراء فاغنر المعادية للسامية ولليهود.