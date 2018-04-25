"كان بروميثيوس إله العلم، هو الذي أمد البشرية بالضوء، بالنار، نعتقد أن البيانات والمعرفة اليوم هي الشعلة، والسمة الفريدة لمنطقتنا المشتركة: أوروبا.
منصة Téléprometheus: تحد ناجح
منصة Téléprometheus: تحد ناجح
الفكرة هي استخدام هذه المنصة المرنة خارج وحدة العناية المركزة، وداخلها ويمكن الوصول إليها من خلال الأجهزة المحمولة من المنزل.
مثال آخر: مريض يتنفس من خلال جهاز التنفس الاصطناعي في المنزل، لنفترض أن أحد من اقاربه أو مرافقيه يريد أن يعرف شيئا عن رعاية القصبة الهوائية، لا شك سبق وان درسها في برنامج تعليمي ولكننا بشر ويمكن أن ننسى المعلومات، لذلك ربما يرغب في استشارة المنصة للحصول على إجابة حول: كيفية الاهتمام بأنبوب الفغر الرغامي - فتحة في القصبة الهوائية.كم مرة يجب تغييره؟ ما نوع المواد المستخدمة لصناعته؟ كل هذه الأشياء العملية.
إذاً انها منصة متحركة تحقق اهدافها في قبرص وخارجها، يقول ثيودوروس كيبريانو، رئيس مستشفى نيقوسيا العام، وحدة العناية المركزة