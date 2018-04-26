تمثال من الشمع لميلانيا ترامب في متحف مدام توسو

أصبح للسيدة الأميركية الأولى تمثالاً من شمع في متحف مدام توسو في نيويورك. يوم الأربعاء، كشف المتحدث باسم البيت الأبيض السابق شون سبايسر عن هذا التمثال قائلاً إنه يبدو حقيقياً بشكل لا يصدق.
تمثال السيدة ترامب وضع الى جانب تمثال زوجها الرئيس دونالد ترامب خلف مكتب خشبي، في جناح مخصص لقادة العالم من زعماء زمنيين وروحيين. لكن تمثالي الزوجين يواجهان تماثيل البابا فرانسيس وغاندي وفيدل كاستور. كما أنها المرة الأولى التي يقام فيها تمثال لعارضة الازياء السابقة في أحد متاحف مدام توسو. وهكذا انضمت الى مشاهير العالم كالملكة اليزابيت الثانية وانجيلينا جولي.
سبايسر الذي قدم استقالته من البيت الأبيض في تموز/يوليو الماضي وصف السيدة الأولى بـ"الزوجة العظيمة" التي "تدعم دوماً" زوجها في الحياة الخاصة والعامة. لكن ظهوره الى جانب التمثالين أثار حيرة الصحفيين القلائل الذين تمت دعوتهم لحضور هذا الحدث.
من جانبها، دعت إدارة المتحف الزائرين لاعطاء "صوت لميلانيا" عبر حسابها على تويتر وقالت "ماذا تعتقدون أنها تقول؟" وستظهر هذه التغريدات وسيتم الاحتفاظ بأفضلها.
عشرون فناناً أتموا هذا التمثال وتعاونوا مع فريق ترامب لالتقاط ميزاتها مدة أربعة أشهر تقريباً ودرسوا مئتين وخمسين زاوية لعارضة الأزياء السابقة.
هذا التمثال لميلانيا ترامب سيبقى معروضاً في المتحف النيويوكي حتى نهاية أيار/مايو، بعدها سينقل في متحف مدام توسو الموجود في واشنطن.