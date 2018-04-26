قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن تسعة على الأقل من الطلبة قتلوا بعد أن جرفتهم سيول في صحراء النقب جنوب إسرائيل يوم الخميس.
وقالت الشرطة إن طالبا آخر لا يزال مفقودا فيما توقف البحث بعد حلول الليل وعودة العواصف الرعدية العنيفة للمنطقة.
مقتل 9 أشخاص وفقدان واحد في سيول جنوبَ إسرائيل
قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن تسعة على الأقل من الطلبة قتلوا بعد أن جرفتهم سيول في صحراء النقب جنوب إسرائيل يوم الخميس.
وقالت الشرطة إن طالبا آخر لا يزال مفقودا فيما توقف البحث بعد حلول الليل وعودة العواصف الرعدية العنيفة للمنطقة.
وفتشت طائرات هليكوبتر عسكرية وقوات أمن مجرى نهر يمر عبر وادي الصدع في الطرف الجنوبي للبحر الميت بعد أن فاجأت سيول الشبان وهم في رحلة، وعددهم الإجمالي 25 شخصا، في المنطقة التي عادة ما تكون قاحلة.
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ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواقعة بأنها "كارثة فظيعة" وأشاد بجهود المنقذين.
وشهدت إسرائيل هطولا غزيرا للأمطار على مدي اليومين الماضيين. وعادة ما تنقل مجاري الأنهار الجافة أغلب الوقت مياه السيول من الغرب إلى الشرق للبحر الميت ومنطقة وادي الصدع التي تمتد جنوبا في صحراء النقب.