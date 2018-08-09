شاهد: سيول مفاجئة تجتاح جنوب فرنسا

بعد موجة من الطقس شديد الحرارة وانسطاع الشمس لعدة أيام متتالية، فوجئ سكان جنوب فرنسا بسلسلة من الأمطار الغزيرة التي نتج عنها سيول عارمة اجتاحت شوارع عدة مدن.
وتحول شارع صغير إلى نهر متدفق كما أظهر فيديو التقطه أحد السكان من داخل مقهى في مدينة أوبان المياه وهي تتدفق في الشارع وتحمل حطاما.
وأثرت السيول بشكل كبير على الأنشطة الصيفية في جنوب فرنسا بعد أن ضربت العواصف ثمانية مناطق إدارية.
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ووضعت هيئة الأرصاد الفرنسية أغلب مناطق جنوب فرنسا تحت بند التحذير البرتقالي وهو ما يعني وجود احتمال كبير لسقوط أمطار قد تكون خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا على الأقل مفقود في منطقة لو جارد المجاورة. وأجلت السلطات 160 شخصا من مواقع للتخييم في المنطقة.