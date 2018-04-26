عاجل

عاجل

العالم

شاهد: ثوران بركان في هاواي

تقرأ الآن:

شاهد: ثوران بركان في هاواي

شاهد: ثوران بركان في هاواي
حجم النص Aa Aa

ثار بركان كيلواي في هاواي وأطلق حمما حمراء ودخان ساطع وأفادت وسائل الإعلام المحلية في هاواي أن ثوران البركان أرسل الحمم البركانية إلى فوهة البركان مما يزيد الأمر خطورة.

وتعود هذه اللقطات إلى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).