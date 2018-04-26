ثار بركان كيلواي في هاواي وأطلق حمما حمراء ودخان ساطع وأفادت وسائل الإعلام المحلية في هاواي أن ثوران البركان أرسل الحمم البركانية إلى فوهة البركان مما يزيد الأمر خطورة.
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
"فكرة فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، ولدت من خلال نساء تعرضن للمضايقات،وكن يشعرن بأنهن عرضة لسوء المعاملة،من قبل أشخاص قليلي الأدب،ومن المنحرفين،يجب أن أقول لك،إنني أرى أن هذا المشروع،تم إنجازه في اليابان،وهو يعمل بشكل جيد،حيث توجد عربات مخصصة للنساء وبخاصة خلال ساعات الذروة"" الأستاذ عبدالحي بقالي طاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"" فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي
شاهد: ثوران بركان في هاواي