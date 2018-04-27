سكك الحديد البريطانية تواجه إخفاقا في نموذج عملها

تعطل نموذج التعاقد مع الشركات في بريطانيا لخدمات سكك الحديد، وعلى الحكومة مراجعته قبل منح أي امتياز تجاري جديد.

وأشارت اللجنة البرلمانية يوم الجمعة إلى النتائج التي رفضتها وزارة النقل.