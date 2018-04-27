يدفع العامل العادي في أغنى دول العالم حوالي ربع راتبه لصالح هيئة الضرائب والمساهمات الاجتماعية ، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ما هو البلد الأوروبي الذي يدفع مواطنوه أعلى نسبة ضرائب ؟
ما هو البلد الأوروبي الذي يدفع مواطنوه أعلى نسبة ضرائب ؟
يتحمل دافعو الضرائب في بلجيكا العبء الأكبر حيث يسددون نسبة 40.5 بالمئة لمصالح الضرائب أما في الدنمارك وألمانيا فيدفع العاملون نسبة 35 بالمئة للضرائب . ذلك ما أفاد به تقرير سنوي يعنى بالضرائب.
أما تشيلي فتعرف أدنى نسبة في ما يتعلق بدفع الضرائب لصالح الدولة، حيث إنها محددة بنسبة 7 بالمئة، أما في سويسرا فدافعو الضرائب يسددون نسبة 16 .9 بالمئة للضرائب الحكومية. أما إستونيا، فهي البلد الذي يعرف أقل نسبة ضرائب داخل الاتحاد الأوروبي والتي تحدد نسبة الضرائب فيها ب18.4 بالمئة.
وفي العادة، فإن الموظفين والموظفات ممن لديهم أطفال فإنهم يستفيدون من خصم من هيئة الضرائب.
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