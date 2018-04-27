بالفيديو: الكوريتان تتوافقان على العمل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

زعيما الكوريتين، كيم جونغ-أون ومون جاي-إن، تعانقا بعد تعهّدهما بالعمل لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة منزوعة من السلاح النووي، خاتميْن بذلك يوماً تاريخياً وطويلاً من الابتسامات والمصافحات. وكانت القمة الكورية الداخلية اليوم هي الأولى منذ أكثر من عقد، حيث أعلن الطرفان عن رغبتهما في العمل مع الولايات المتحدة الأميركية والصين خلال هذا العام من أجل الإعلان غير الرسمي عن نهاية الحرب الكورية التي بدأت في العام 1950 ومن أجل استبدال حالة الحرب بينهما بسلام متين. كذلك وعد الطرفان في إعلان اليوم بمتابعة عملية تقليص الأسلحة والعمل على حد الاعتداءات المتبادلة وتحويل الحدود العسكرية إلى منطقة سلام. وكان الرئيس الشمالي كيم جونغ-أون هو الرئيس الشمالي الأول الذي يطأ أرض كوريا الجنوبية منذ حرب 1950-1953...