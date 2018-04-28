أظهرت لقطات مصورة لحظة استهداف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية لموقع بالقرب من مسجد الشعب في العاصمة صنعاء، حيث احتشد الالاف من أنصار الحوثيين لتشييع جنازة صالح الصمّاد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن.
شاهد لحظة استهداف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية لموقع بالقرب من جنازة قيادي حوثي
شاهد لحظة استهداف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية لموقع بالقرب من جنازة قيادي حوثي
وقتل القيادي الحوثي الكبير في ضربة جوية بقيادة السعودية الأسبوع الماضي.
وتظهر في اللقطات سحابة من الدخان جراء ما يبدو أنه قصف وقع بالقرب من الالاف من انصار الحوثيين في صنعاء.
صواريخ الحوثيين تقتل سعوديا
وأطلقت جماعة الحوثي في اليمن صواريخ باليستية على ما وصفتها بأنها "أهداف اقتصادية وحيوية" في منطقة جازان بجنوب السعودية اليوم السبت وقالت السلطات في المملكة إن رجلا سعوديا قتل بشظايا المقذوفات.
ويحاول تحالف عسكري تقوده السعودية إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي غادرت البلاد بعدما سيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من اليمن في 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ونفذت طائرات حربية سعودية وأخرى تابعة للتحالف، ومعظم الدول الأعضاء فيه عربية خليجية، آلاف الضربات الجوية في اليمن مما أودى بحياة مئات المدنيين. ويقول التحالف إنه لا يستهدف مدنيين.
وأطلق الحوثيون أكثر من 100 صاروخ باليستي باتجاه المملكة مما أسفر عن سقوط عدد قليل من الضحايا لكن الهجمات أثارت اتهامات من خصومهم والولايات المتحدة بأن إيران تمد حلفاءها الحوثيين بالصواريخ.
وتنفي طهران والحوثيون هذا الاتهام. وتقول الجماعة إنها تقاتل من أجل سيادة اليمن في مواجهة مخطط يدعمه الغرب للسيطرة على البلاد.
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