تبنت المملكة العربية السعودية تصفية رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن صالح الصماد، خلال غارة جوية يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة، بحسب تغريدة للسفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان.
السعودية تقر بقتل القيادي الثاني للحوثيين والجماعة تهدد بشن حرب مفتوحة
السعودية تقر بقتل القيادي الثاني للحوثيين والجماعة تهدد بشن حرب مفتوحة
وقال السفير السعودي وهو شقيق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القوات الجوية الملكية السعودية استهدفت الرجل الثاني في سلم قيادة الحوثيين المدعومين من إيران.
وكان الحوثيون أعلنوا يوم الإثنين موت صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، مؤكدين "سقوطه شهيدا" إلى جانب ستة من مرافقيه خلال الضربة الجوية. ويعتبر الحوثيون الصماد رئيس جمهورية الأمر الواقع، بعد انقلابهم أواخر 2014.
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من جانبه توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بالثأر لمقتل الصماد، مؤكدا أن ذلك لن يمر دون عقاب على حد قوله.
وتقود الرياض تحالفا عسكريا عربيا منذ سنة 2015 في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، ومنذ شهر نوفمبر الماضي كثف الحوثيون إطلاق الصواريخ على العربية السعودية، وتتهم الرياض طهران بأنها هي من زود الحوثيين بتلك الصواريخ وبطائرات دون طيار، وهو ما تنفيه إيران.
وقد أدى النزاع في اليمن حتى الآن إلى سقوط 10 آلاف قتيل على الأقل وأكثر من 54 ألف جريح، وتسبب في أسوإ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، وقد أخذ هذا النزاع منعطف "حرب بالوكالة" بين العربية السعودية وإيران.