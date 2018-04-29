ترامب يهدد بوقف عمل الحكومة ما لم يوفر الكونغرس ميزانية بناء الجدار مع المكسيك

في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بوقف نشاط الحكومة الاتحادية في سبتمبر/ أيلول المقبل إذا لم يوفر الكونغرس قدرا أكبر من التمويل لبناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك.
وقال ترامب "هذا الجدار بدأ ولدينا 1.6 مليار دولار، سنأتي مرة أخرى في الـ 28 سبتمبر/ أيلول وإذا لم نحصل على أمن على الحدود لن يكون أمامنا خيار ،سنغلق البلد لأننا نحتاج لتأمين الحدود".
وكان ترامب قد أعلن تهديدا مماثلا في مارس/ آذار المنصرم للضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون الهجرة يقول إنها ستمنع المجرمين من دخول البلاد.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية
وكان ترامب قد وقع في الشهر الماضي على ميزانية إنفاق حجمها 1.3 تريليون دولار من شأنها الاستمرار في تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. ومن غير المحتمل أن يدعم أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إيه ترامب والحريصون على السيطرة على الكونغرس على أي وقف لنشاط الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار ترامب إلى مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى في "قوافل" كأحد أسباب تعزيز أمن الحدود.