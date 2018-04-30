عيد العمال في التاريخ

اليوم* العالمي للعمل، يوم العمال العالمي، عيد العمال، عيد العمل أو عيد الشغل، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال. فيه تضرب ملايين المؤسسات ومئات الملايين من العمال عن العمل في العديد من الدول.

الخلفية التاريخية

أصل الاحتفال بهذا اليوم، هو في شيكاغو حيث حصلت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو عام 1886، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.

عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.

أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك. وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على ايدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال بولمان سترايك أو اضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب. وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتواؤم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم مايو الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال. وقامت الخمسون ولاية أمريكية بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية.

في أمريكا

ووفقاً للتقاليد، يتم الاحتفال بعيد العمال، كرمز لبداية فصل الصيف. وتعد العطلة غالباً كيوم للراحة والمسيرات أو المواكب. والخطب أو المظاهرات السياسية هي أكثر خضوعاً للقيود عن الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم البلدان، وعلى الرغم من أن الأحداث يتم تنظيمها من قبل منظمات العمال، إلا أن في كثير من الأحيان يتم عرض مواضيع سياسية من قبل المرشحين للمناصب، وبخاصة في السنوات الانتخابية. وأشكال الاحتفال تتضمن نزهات، وحفلات الشواء، وعروض الألعاب النارية، والرياضات المائية، والفعاليات الفنية العامة.

يوم العمال العالمي

يوم أيار/مايو يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لاحياء النضال من أجل الثمان ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من أيار/مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. بدأت فكرة “يوم العمال” في أستراليا، عام 1856. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار/مايو ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية للاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.

قضية هايماركت

قضية هايماركت وقعت نتيجة للاضراب العام في كل من شيكاغو، إلينوى، والولايات المتحدة التي شارك فيها عموم العمال، والحرفيين والتجار والمهاجرين. في أعقاب الحادث الذي فتحت فيه الشرطة النار على أربعة من المضربين فتم قتلهم في شركة ماكورميك للحصاد الزراعى، وتجمع حشد كبير من الناس في اليوم التالى في ساحة هايماركت. وظل الحدث سلمياً إلى أن تدخلت الشرطة لفض الاحتشاد، فألقى مجهول قنبلة وسط حشد الشرطة. وأدى انفجار القنبلة وتدخل شرطة مكافحة الشغب إلى وفاة ما لا يقل عن اثنى عشر شخصاً بينهم سبعة من رجال الشرطة. وتلى ذلك محاكمة مثيرة للجدل، حيث تمت محاكمة ثمانية من المدعى بسبب معتقداتهم السياسية، وليس بالضرورة عن أي تورط في التفجير. أدت المحاكمة في نهاية المطاف إلى إعدام سبعة أشخاص. حادث هايماركت كان مصدرا لغضب للناس في أرجاء العالم. في السنوات التالية، ظلت ذكرى “شهداء هايماركت” في الذاكرة ضمن العديد من الإجراءات والمظاهرات الخاصة بالأول من أيار/مايو. واليوم أصبح الأول من مايو احتفالاً دولياً للانجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية. وعلى الرغم من أن الأول من أيار/مايو، هو يوم تلقى وحيه من الولايات المتحدة، فإن الكونجرس الأميركي قد خصص الأول من مايو كيوم للوفاء عام 1958، نظراً للتقدير الذي حظى به هذا اليوم من قبل الاتحاد السوفياتي. ووفقاً للتقاليد، فإن عيد العمال يحتفل به في الولايات المتحدة أول يوم اثنين في أيلول/سبتمبر. وفي كثير من الأحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم للاحتجاج السياسي.

أحداث حصلت في الأول من أيار/مايو

1544 – ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين بفتح المجر وضمها ضمن أراضي السلطنة.

1707 – إعلان اتحاد إسكتلندا وإنجلترا لتشكلا المملكة المتحدة.

1886 – العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.

1900 – السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرًا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج.

1907 – ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آله النسيج.

1917 – وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يعلن رسميًا عن تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.

1945 – انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

1948 – الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية.

1960 – إسقاط طائرة التجسس الأمريكية U-2 فوق الأراضي السوفيتية وبداية الأزمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

1975 – افتتاح “مطار ناغاساكي“، وكان أول مطار بحري في اليابان.

2004 – لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا تنضم للاتحاد الأوروبي.

2011 – بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بندكتس السادس عشر يعلن عن تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني طوباوياً خلال احتفال في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمام مئات الآلاف من الكاثوليك.

مواليد الأول من أيار/مايو

1218 – رودولف الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1225 – جان دي جوانفيل، مؤرخ فرنسي.

1758 – الملك كاميهاميها الأول، ملك مملكة هاواي.

1769 – آرثر ويلزلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1819 – بطرس البستاني، أديب ومؤرخ لبناني.

1852 – سانتياغو رامون إي كاخال، طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1896 – مارك وين كلارك، عسكري أمريكي.

1909 – يانيس ريتسوس، شاعر يوناني.

1912 – محمود شكوكو، مونولوجيست وممثل مصري.

1919 – محمد كريم العمراني، وزير أول مغربي.

1943 – أوديلون بولينس، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1947 – خليل إسماعيل، ممثل كويتي.

1957 – كو أوتاني، ملحن ياباني.

1961 – فلة، مغنية جزائرية.

1966 – أولاف ثون، لاعب كرة قدم ألماني.

1968 – أوليفر بيرهوف، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1969 – فاطمة الحوسني، ممثلة إماراتية.

1973 – أوليفر نويفل، لاعب كرة قدم ألماني.

1975 – مارك فيفيان فويه، لاعب كرة قدم كاميروني.

1980 – إيمان سمير، ممثلة مصرية.

1981 – ألكسندر هليب، لاعب كرة قدم بيلاروسي.

1984 – حسن الرداد، ممثل مصري.

1986 – كريستيان بينيتيز، لاعب كرة قدم إكوادوري.

وفيات الأول من أيار/مايو

1539 – الملكة إيزابيل، ملكة إسبانيا وإمبراطورة ألمانيا.

1873 – ديفيد ليفينغستون، مستكشف إسكتلندي.

1883 – بطرس البستاني، أديب ومؤرخ لبناني.

1904 – أنتونين دفورجاك، موسيقي تشيكي.

1945 – جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر في ألمانيا النازية.

1978 – آرام خاتشاتوريان، موسيقي أرمني.

1999 – عثمان أحمد عثمان، مهندس وسياسي مصري ومؤسس شركة المقاولون العرب.

2007 – عمران بحر، ممثل مصري.

2008 – فيليب فون بوسلاغر، عسكري ألماني.

2009 – خالد أحمد المضف، وزير ونائب كويتي.

2012 – صالح الشهري، ملحن سعودي.