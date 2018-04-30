شاهد: طلاب السويد يتفنون في صنع القوارب الطريفة احتفالا بقدوم الربيع
يحتفل طلاب الهندسة بمدينة أوبسالا السويدية في مثل هذا التوقيت من كل عام، بقدوم فصل الربيع عن طريق صنع القوارب الطريفة والغريبة الشكل، وذات الألوان المتعددة.
ويستعرض الطلاب قواربهم عبر المرور فوق مجرى نهر فيرس، في حدث يستقطب مئات الأشخاص من مختلف الأعمار سنويا.
وبدأ هذا المهرجان للمرة الأولى عام 1970، قبل أن يتحول إلى حدث سنوي، يتفنن خلاله الطلاب في تقديم مهاراتهم في تصميم القوارب الصغيرة غير المألوفة.
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