قضى شخص واحد على الأقل إثر حريق اندلع الثلاثاء في مبنى مكون من 26 طابقا يقع في أكبر المدن البرازيلية، ساو باولو.
شاهد: مقتل شخص في حريق مروع في ساو باولو البرازيلية
شاهد: مقتل شخص في حريق مروع في ساو باولو البرازيلية
وأظهرت لقطات مصورة بكاميرا محمول اللحظات الأولى المروعة لاندلاع الحريق ووثقت صرخات المصورين.
وحاول رجال الإطفاء الوصول إلى رجل تشبث بالمبنى المشتعل ولكنهم فشلوا وسقط الرجل من ارتفاع شاهق وزهقت روحه في الحال.
الحريق اندلع في الطابق السادس وسرعان ما انتشر سريعا في جميع طوابق المبنى المرتفع.
وفتحت الشرطة تحقيقا ولاتزال أسباب الحريق مجهولة.