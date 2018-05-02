قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يعلم، ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمر في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران، والذي يرى كثيرون في الغرب بأنه أفضل أمل لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.
لا علم لماكرون بما سيقرره ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران
لا علم لماكرون بما سيقرره ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران
وقال ماكرون للصحفيين في سيدني بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول: "لا أعرف ما الذي سيقرره الرئيس الأمريكي يوم 12 مايو". وكان ماكرون حث ترامب على الاستمرار في الاتفاق، عندما اجتمع الرئيسان في واشنطن الأسبوع الماضي، لكن البيت الأبيض أبدى عدم قناعة.
وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز يوم الثلاثاء، إن الاتفاق الخاص بالحد من تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة، لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه طهران وقت التفاوض على الاتفاق.
وقال ماكرون إنه روج لفكرة إبرام اتفاق موسع مع إيران خلال لقائه بترامب، مشيرا إلى أن الفكرة استقبلت بشكل "إيجابي للغاية".
وأضاف ماكرون "أريد فقط القول إنه مهما سيكون القرار، فإن علينا التحضير لمثل هذا التفاوض الموسع، وإبرام اتفاق أوسع نطاقا، لأنني أعتقد لا أحد يريد حربا في المنطقة ولا أحد يريد تصعيدا، فيما يتعلق بالتوتر في المنطقة".
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