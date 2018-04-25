الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الاتفاق النووي الإيراني"ناجع"

مع اقتراب مهلة تنقضي في الثاني عشر من مايو/ أيار حددها الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل ضمن الاتفاق النووي مع إيران ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إنه تحدث مع ترامب عن "اتفاق جديد" تعالج من خلاله الولايات المتحدة وأوروبا المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.

إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني

"إن الاتفاق الذي هو بحوزتنا اليوم،هو الاتفاق الوحيد والقائم مع إيران،وهو اتفاق ناجع،لأنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي وألزمها بعدم تطوير-لا حدود له- لسلاح نووي"

من جهته سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المناقشات الأمريكية الأوروبية بشأن الاتفاق النووي مع إيران ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "تاجر" يفتقر للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة.وقالت إيران إنها ستستأنف برنامجها النووي في حال انهيار الاتفاق، وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن من المحتمل أن تنسحب طهران من معاهدة تهدف لمنع انتشار الأسلحة النووية إذا قرر ترامب إلغاء الاتفاق.

الموقف الفرنسي

ويقضي مقترح ماكرون بأن تتفق الولايات المتحدة وأوروبا على عرقلة أي نشاط نووي إيراني حتى 2025 وما بعدها والتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتهيئة الظروف لحل سياسي لاحتواء إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.ولم يتضح ما إذا كان ماكرون أحرز تقدما كبيرا في مسعاه لمنع ترامب من الانسحاب من اتفاق 2015، وتوعد ترامب إيران بالعواقب إذا استأنفت برنامجها النووي.

وطور ترامب وماكرون علاقة قوية على نحو ملحوظ في وقت احتفظ فيه عديد من الزعماء الأوروبيين بمسافة بينهم وبين ترامب.ويأمل ماكرون أن يستغل صداقتهما في إحراز تقدم ليس بشان إيران فحسب وإنما بخصوص إعفاء أوروبا من خطة أمريكية لفرض تعريفات جمركية نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب بالإضافة إلى حماية اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2016.

الموقف الألماني

تعتقد وزارة الخارجية الألمانية أن الحفاظ على الاتفاق النووي العالمي الذي أبرم مع إيران هو على رأس أولويات ألمانيا ولا مجال لإعادة التفاوض عليه .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "بالنسبة لنا الموقف يظل واضحا. أهم أولوية هي الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل كامل من كل الأطراف..الاتفاق النووي تم التفاوض عليه بين سبع دول والاتحاد الأوروبي ولا مجال لإعادة التفاوض عليه. لكن من الواضح أيضا أنه بعيدا عن الاتفاق النووي نريد أن نضمن أن برنامج إيران النووي يستخدم حصريا للأغراض السلمية".

أما الدكتور مجيد غولبور وهو أستاذ مشارك بقسم علم الاجتماع-جامعة بروكسل الحرة فيرى

"يعتمد الدور الأوروبي على ما سيطرحه الرئيس ماكرون و المستشارة ميركل من نقاش مع الرئيس ترامب،وأعتقد أن الجزء المهم في هذا التفاوض هو ما يتعلق بالفصل ما بين التدخل الإيراني في العراق و سوريا،وبين خطة العمل الشاملة المشتركة وأن يتم إخطار ترامب بوجود مسارين مختلفين للحفاظ على الاتفاق النووي".

وقد تعهد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي لاتخاذ تدابير أشد لاحتواء إيران، لكن ترامب أحجم عن الالتزام بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع طهران عام 2015 وتوعد طهران بالرد إذا استأنفت العمل في برنامجها النووي.

الكرملين يتساءل إذا كان بالإمكان التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران

هذا وتساءلت روسيا ما إذا كان بالإمكان التوصل لاتفاق نووي إيراني جديد. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نعلم أن الاتفاق النووي كان نتيجة عمل شديد الدقة لعدد من الدول. هل من الممكن تكرار مثل هذا العمل - هذا هو السؤال".وقال بيسكوف إن الكرملين يدعم الإبقاء على الاتفاق النووي الحالي.

ترامب وماكرون يسعيان لاحتواء إيران ويبحثان مقترحا بشأن "اتفاق نووي جديد"

هذا وواصل ترامب لهجته العدائية تجاه الاتفاق النووي الذي يقول إنه لا يتصدى لنفوذ طهران المتنامي في الشرق الأوسط أو لبرنامجها للصواريخ الباليستية. ووصفه بأنه غير معقول وفظيع ومثير للسخرية.وقال ترامب "هذا الاتفاق أسسه متداعية... إنه اتفاق سيء. إنه ينهار".

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