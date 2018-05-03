شاهد: "العاصفة المميتة" تزهق أرواح العشرات في الهند

قال مسؤولون في الهند إن نحو 100 شخص على الأقل قتلوا وأصيب 160 آخرين جراء العواصف الرملية التي تضرب شمال الهند منذ ليلة الأربعاء. وأشارت مصالح الأرصاد الجوية في البلاد إلى ان الرياح القوية التي تصاحب العاصفة الرملية تسببت في انهيار جدران وسقوط الأشجار وأعمدة كهربائية ومنازل.
كما تسببت العواصف والأمطار الشديدة في انهيارات كبيرة في الأراضي والمباني واندلاع حرائق وانهيار أسقف، كما قامت مختلف المطارات وشركات الطيران بإلغاء عدد من رحلات الطيران.
وتجتاح عاصفة قوية مناطق أوتار براديش وراجستان في شمال الهند خلفت عدة خسائر بشرية ومادية. وبحسب الحصيلة الأولية قتل 46 شخصا في منطقة أوتار براديش و31 شخصا في ولاية راجستان.
ونشر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر موقعه في تويتر مدونة قال فيها "أشعر بالحزن للوفيات التي سببتها العواصف الرملية في أنحاء مختلفة من الهند. أقدم التعازي للعائلات المنكوبة وآمل بتعافي المصابين قريبا".
وحرص مودي على التأكيد بأنه طلب التدخل السريع للمسؤولين بقوله "طلبت من المسؤولين التنسيق مع حكومات الولايات المعنية والعمل على مساعدة المتضررين".
وتعرضت الهند الشهر الماضي إلى عاصفة قوية تسببت في مقتل 15 شخصا وتخريب عمودين تاريخيين عند مدخل الموقع الأثري تاج محل.
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