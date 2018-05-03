قد تكون مجموعة ليدل Lidl مشهورة في دول أوروبا بمواد البقالة الرخيصة والكحول ومجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية وغيرها من المواد ذات الإستهلاك الواسع ولكن في سويسرا مجموعة البقالة الألمانية ليدل Lidl وجدت اختصاصا مختلفا تماما أضافته إلى مبيعاتها منذ الشهر الماضي "بيع الحشيش المزروع محليًا للمستهلكين السويسريين".
متاجر "ليدل" تبيع الحشيش في فروعها بسويسرا دعما "للزراعة المستدامة"
متاجر "ليدل" تبيع الحشيش في فروعها بسويسرا دعما "للزراعة المستدامة"
متاجر Lidl في جميع أنحاء سويسرا شرعت في بيع اثنين من منتجات زهرة القنب كبديل للتبغ.
القنب المزروع في سويسرا من قبل شركة ناشئة The Botanicals، يزرع في بيوت مدفئة أليا وتدافع هذه الشركة عن نشاطها بقولها إنها تدعم الزراعة المستدامة وتكافح استخدام المواد الكيميائية أو التركيبية أو المعدلة وراثيا.
وتعرض هذه المواد للبيع بمبلغ 15 يورو لإقتناء 1.5 غرام من القنب السويسري الفاخر المزروع داخل المباني المدفئة فيما يبلغ ثمن 3 غرامات 16.50 يورو.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
رجل يحاول شنق نفسه داخل البرلمان الهولندي بسبب "تشريع الحشيش"
نسبة المدمنين على المخدرات في العالم العربي تزيد عن 10 بالمئة
المادتان المسوقتان تحتويان على كميات ضئيلة جدا من مكون هيدروكانابينول (THC)، التي تعتبر مادة ذات تأثير نفسي غالباً ما توجد في القنب، عكس مادة الكنابيديول (CBD) .
من جهتها قالت مجموعة ليدل Lidl الألمانية "إن الأصناف الصالحة للزراعة القانونية لا تحتوي إلا على كميات صغيرة من مادة THC ونسبة عالية من (CBD).
وتغيرت القوانين في سويسرا في العام 2011 حيث أصبح من القانوني شراء الحشيش الذي لا يحتوي على أكثر من 1 بالمئة من الـ THC من طرف الأشخاص الذين يبلغون 18 عاما، فيما يحذر خبراء الصحة انتشار استخدام الحشيش لدى الشباب.