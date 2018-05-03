شاهد: شبيه اللاعب المصري محمد صلاح يثير دهشة المصريين

اللاعب المصري محمد صلاح أصبح مصدرَ سعادة الشعب المصري الذي يعاني من مشكلات اقتصادية تثقل ظهره. في آخر إجازة للاعب ليفربول، وفي شارع سكني صغير في مدينة ناجريج المصرية، فوجئ أبو مكة بشخص نسخة طبق الأصل منه، وكأنه ينظر في مرآة. ابتداءً من شعره مرورا بابتسامته وصولا إلى لحيته الكثيفة، خطف شبيه صلاح الأضواء أثناء تناوله فنجان من الشاي في مقهى شهير بإحدى أحياء القاهرة مساء الأربعاء الموافق الثاني من مايو.

في اليوم نفسه كانت ابتسامة صلاح بقميص ليفربول تملأ شاشات مقاهي القاهرة المحروسة لأن محمد صلاح، الشهير بمو صلاح، كان يلعب ضمن تشكيلة فريقه ضد فريق روما في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أما شبيه صلاح، أحمد بهاء، كان محاطا بمشجعي النجم المصري.