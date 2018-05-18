المتحف البريطاني يعرض حذاء لاعب ليفربول المخضرم محمد صلاح

دخل الحذاء الخاص باللاعب المصري المتألق محمد صلاح إلى جناح الآثار المصرية بالمتحف البريطاني بعد أن قررت إدارة المتحف وضعه ضمن مقتنياتها في التفاتة تروي قصة أيقونة مصرية حديثة صنعت المجد في الملاعب الإنجليزية.

وجاء قرار المتحف البريطاني بعد أيام من حصول محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تبرعت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، الراعية لمحمد صلاح، بزوج الأحذية للاحتفال بنيله جائزة "الحذاء الذهبي".