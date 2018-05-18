المتحف البريطاني يعرض حذاء لاعب ليفربول المخضرم محمد صلاح

دخل الحذاء الخاص باللاعب المصري المتألق محمد صلاح إلى جناح الآثار المصرية بالمتحف البريطاني بعد أن قررت إدارة المتحف وضعه ضمن مقتنياتها في التفاتة تروي قصة أيقونة مصرية حديثة صنعت المجد في الملاعب الإنجليزية.
وجاء قرار المتحف البريطاني بعد أيام من حصول محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد تبرعت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، الراعية لمحمد صلاح، بزوج الأحذية للاحتفال بنيله جائزة "الحذاء الذهبي".
ودخل صلاح تاريخ الدوري الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول بعدما أصبح أول لاعب يسجل 32 هدفاً في موسم من 38 مرحلة، ليكسب بذلك حق عرض حذائه بين أرقى مجموعة تحف خاصة بمصر القديمة خارج بلاد الفراعنة.
واعتبر أمين القسم المخصص لأثار مصر القديمة في المتحف البريطاني، نيل سبسنر، أن هذه الخطوة تجمع بين عراقة مصر وحداثتها، مشيرا إلى أنّ "الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة، تتألق في المملكة المتحدة وتتمتع بتأثير عالمي حقيقي"، مضيفا: "وسط تماثيل الفراعنة القدماء، نعرض الآن الحذاء الذي فاز به محمد صلاح بالكرة الذهبية مع ليفربول".
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وأوضح سبسنر أن خطوة عرض حذاء صلاح في المتحف جزء "من مشروعنا الأخير الذي يتمحور حول أشياء تروي قصة الحياة اليومية في مصر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين. من الرياضة، إلى الترفيه، التجارة العالمية إلى التصميم، هذه المجموعة متاحة الآن أمام الجميع، مثل تلك الموجودة في فترات أخرى من التاريخ الغني لمصر"
ونشر المتحف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحتها: "لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذائه بجوار الآثار المصرية القديمة، بينما يستعد اللاعب لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا."
وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة بعدما أحرز 32 هدفا، كما ساعد ليفربول على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وأصبح محمد صلاح، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، الهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي بنظام 38 جولة، وبالتحديد منذ العام 1992، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.
كما سجل صلاح 44 هدفا، حتى الآن، مع ليفربول في كل البطولات. وما زالت هناك فرصة لزيادة الأهداف في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد الاسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 من الشهر الجاري في أوكرانيا.