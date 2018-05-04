أمطار غزيرة تكشف عن حفرة أرضية هائلة في شمال نيوزيلاندا

ظهرت في خليج بلنتي النيوزيلندي حفرة أرضية هائلة بطولٍ يعادل طول ملعبي كرة قدم، وعمق مبنى من ستة طوابق، كاشفة عن رواسبَ بركانية يزيد عمرها عن 60 ألف عام، فيما اعتُبر تطورا جيولوجيا مهما.
وقال العالم، براد سكوت من معهد العلوم الجيولوجية والنووية، إنها أكبر حفرة شاهدها في حياته، موضحا أن تجويفًا بهذا الحجم تحت الأرض يحتاج إلى عقود ليتشكل. وعلى الرغم من أن الشقوق الأرضية بمختلف أنواعها أمر مألوف في هذه المنطقة، إلا أن سكوت وصف التجويف الجديد بأنه "رائع الجمال".
وقد تم اكتشاف هذه الحفرة الأرضية بالصدفة من قبل، كولن تريمين بينما كان يجمع أبقاره في مزرعة عند مدينة روتوروا في الجزيرة الشمالية من نيوزيلاندا. وقال لمحطة تلفزيون محلية إن الحفر غالبا ما تظهر في هذه المنطقة بسبب انحلال الحجر الجيري تحت سطح الأرض.
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ويُعتقد بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الماضي كانت السبب وراء كشف الحفرة الأرضية الجديدة التي يبلغ طولها 200 مترا بعرض يتراوح بين 20 إلى 30 مترا.