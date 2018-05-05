أظهرت مقاطع فيديو هاوية لحظات وقوع الزلزال المدمر الذي هز هاواي السبت وبلغت قوته 6.9 درجة . والتقط زبائن ومحلات تجارية في في بيوتهم لحظة وقوع الزلزال القوي الذي هز البنايات.
شاهد: لحظة وقوع الزلزال المدمر في هاواي
شاهد: لحظة وقوع الزلزال المدمر في هاواي
ونشرت وكالة الدفاع المدني بهاواي تحذيرا من حدوث ستة شقوق مضيفة أنه رغم عدم تكون حمم بركانية قوية حتى الآن إلا أنه من المتوقع قذف حمم ربما تصل درجة حرارتها إلى 1150 درجة.
وتزامنت سلسلة الزلازل مع ثوران بركان كيلاويا ما زاد من خطورة الوضع.
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