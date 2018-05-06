فعلها سائق تويوتا غانزو وجاء أولا في سباق أبطال سبا – فرانكو الذي يمتد من لييج في فرنسا إلى بلجيكا، في الجولة الأولى من بطولة العالم للتحمل الموسم الممتاز 2018 - 2019
غانزو يتصدر سباق سبا-فرانكو مع تويوتا
غانزو يتصدر سباق سبا-فرانكو مع تويوتا
كانت بداية فرناندو ألونزو في هذه البطولة الذي لم يفز أبدا بجولة بلجيكا من سباق فورمولا واحد، لكنه نال شرف أن يصبح عضوا في فريق تويتا إلى جانب سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما مع تويوتا رقم ثمانية الهجينة.
وحمل كونواي رقم سبعة، ويرفع العلم كوباياشي ولوبيز بعد مرور ثانيتين.
"فرناندو، جيد، جيد، ليس سيئا بالنسبة لمبتدئ"
رغم خسارتها سيارة في وقت مبكر، صارع متسابق فورد غاناسي للفوز بتصنيف إل إم جي تي إي.
ستجري المرحلة المقبلة في يونيو/حزيران في مضمار لمدة 24 ساعة.