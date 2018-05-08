شاهد: الحمم البركانية تكتسح ساحات المنازل في هاواي

مع انفجار بركان في منطقة ليلني استيتز في جزيرة هاواي الامريكية يوم الأحد، عاد كيث بروك إلى منزله لكي يجمع أغراضه، ولكنه فوجئ بالحمم البركانية قد اكتسحت فناء بيته الخلفي. وقد التقط بروك لقطات مصورة لانبعاث الحمم البركانية من فوهة البركان، وكان صوت الانفجار مدو، وهو يعلو ويخبو، وكان بيته من بين 35 منزلا دمرت بسبب الانفجار البركاني. وكانت ليلني استيتز البعيدة عن البركان حوالي 19 كلم تم إجلاء عشرات العائلات منها، خشية تعرضهم للاختناق بلغاز ثاني أوكسيد الكبريت.