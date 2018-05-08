أعلنت سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب عن مبادرة "Be Best" التی تهدف للحد من مشكلات العنف التي يواجهها الأطفال.
ميلانيا تطلق مبادرة "Be Best" لحماية الأطفال
ميلانيا تطلق مبادرة "Be Best" لحماية الأطفال
ووجهت السيدة الأولى كلمة من حديقة البيت الأبيض بحضور زوجها دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين، وقالت:"كأم وكسيدة أولى فإنه من أولويات اهتمامي التركيز على عدم قدرة الأطفال على البوح بمشاعرهم والتحكم بها، في هذا العالم المتسارع، كما من الضروري الانتباه لانجرار الأحداث وإنزلاقهم إلى الإدمان على المخدرات أو حالات الانتحار المتزايدة"، وأضافت:"أعتقد أن بإمكاننا كبالغين أن نصب اهتمامنا على تعليمهم وتوعيتهم".
وعبرت عن سعادتها بإعلانها مبادرة "Be Best" والتي تهدف للتوعية بهذه الشريحة الضعيفة من المجتمع.